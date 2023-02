E’ in corso un incendio all’ospedale Apicella di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Un rogo è divampato nel reparto oncologia al terzo piano. A scatenare le fiamme sarebbe stato un guasto di natura elettrica.

Fiamme all’ospedale in provincia di Napoli: pazienti evacuati

Come apprende Teleclubitalia, sul posto si sono immediatamente precipitate due squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ponticelli e Napoli Centrale. Instancabili, i pompieri stanno in questo momento provando a domare le fiamme e a spegnere l’incendio con l’ausilio di un’autoscala e di un carro “autoprotettori”.

Intanto i pazienti ricoverati sono stati evacuati per ragioni di sicurezza. Non ci sarebbero feriti. Il rogo sarebbe nato da un guasto elettrico e da lì le fiamme si sarebbero estese ai locali del terzo piano, dove è situato il reparto di oncologia. Momenti di paura anche tra il personale sanitario di una delle strutture ospedaliere di riferimento per l’area vesuviana e per la periferia orientale del capoluogo.