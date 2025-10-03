Un incendio divampato la scorsa notte in una palazzina di viale Olimpico, a Bacoli, ha provocato il ricovero di tre persone in ospedale e lo sgombero di dodici residenti, appartenenti a quattro diversi nuclei familiari. Nel corso delle operazioni di soccorso è rimasto ferito anche un carabiniere, mentre metteva in salvo un bambino disabile. Le cause del rogo restano al momento ignote.

Incendio nella notte a Bacoli: 3 persone in ospedale, carabiniere ferito mentre salva bimbo disabile

Sui social il sindaco Josi Gerardo Della Ragione ha espresso gratitudine ai soccorritori: “Faremo tutto quanto necessario per fornire aiuti e supporto. Voglio ringraziare i Vigili del Fuoco, l’Arma dei Carabinieri ed il personale del 118 per aver evitato questa notte che il grave disagio vissuto potesse trasformarsi in tragedia. Hanno salvato vite umane da fumo e fiamme, tra cui bambini con disabilità. Vi sono enormemente grato, a nome di tutta la comunità di Bacoli”.

Intanto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha riunito il Centro di coordinamento soccorsi. In una nota si legge: “Lo stabile è stato immediatamente sgomberato ed i Vigili del Fuoco stanno ultimando le operazioni di bonifica. Prosegue il monitoraggio della situazione da parte del tavolo prefettizio dedicato”.