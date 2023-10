Incendio in una palazzina a Scampia. Le fiamme sono partite dall’11° piano di un edificio presente in via Niccolò Copernico, isolato 9, scala A. Le lingue di fuoco, prontamente domate dai vigili del fuoco, hanno provocato danni a soprammobili situati sul pianerottolo e causato la caduta di intonaco.

Incendio in una palazzina a Scampia: forse origine dolosa

Sul posto sono intervenuti, intorno alle 3 e 15, i carabinieri del nucleo radiomobile – dopo aver ricevuto la segnalazione di un incendio – che hanno avviato i rilievi del caso. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Al momento, sono in corso approfondite indagini da parte dei militari dell’Arma per determinare l’origine e le circostanze dell’incendio. La pista dolosa è tenuta maggiormente in considerazione dagli investigatori.

Un altro analogo evento si è verificato in settimana, sempre in via Niccolò Copernico. Ignoti avevano infatti cosparso di liquido infiammabile la porta di un appartamento, situato nel Lotto G, e poi avevano appiccato il fuoco. L’abitazione apparterrebbe a un 37enne già noto alle forze dell’ordine. Non è escluso un possibile legame tra i due eventi.