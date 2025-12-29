Paura e momenti di grande tensione durante un matrimonio ad Ariano Irpino, dove una festa nuziale ha rischiato di trasformarsi in tragedia a causa di un incendio improvviso scoppiato al termine della cerimonia.

Incendio durante un matrimonio ad Ariano Irpino: torta nuziale provoca rogo, sposo ustionato

Protagonista dell’episodio una coppia originaria di Calitri, che aveva scelto una nota struttura ricettiva in località Cardito per celebrare il ricevimento. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe partito da un candelotto pirotecnico posizionato sulla torta nuziale: l’innesco avrebbe dato origine alle fiamme, che in pochi istanti hanno avvolto le suppellettili presenti nella hall della struttura. Il fuoco si è propagato rapidamente, causando il panico tra gli invitati e il personale, che si sono precipitati all’esterno dando vita a un fuggi fuggi generale. Immediata la richiesta di soccorso.

Sposo ferito, intervengono vigili del fuoco e carabinieri

Nel caos generato dall’incendio, lo sposo ha riportato ustioni a una mano e alla testa. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino, dove ha ricevuto le cure necessarie. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Hall distrutta, tanta paura ma nessun altro ferito

I sanitari del 118 hanno prestato assistenza sul posto agli altri presenti, molti dei quali sotto shock ma fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche. L’episodio ha comunque provocato ingenti danni alla struttura, con la hall praticamente distrutta dal rogo. Resta il grande spavento per quanto accaduto e l’amarezza per una giornata che doveva essere di festa e che, invece, ha rischiato di concludersi in tragedia.