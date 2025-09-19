“Non sono emersi elementi di criticità”, fa sapere l’ARPAC, intervenuta dopo l’incendio che ha interessato l’azienda chimica della zona ASI di Giugliano. L’enorme nube nera sprigionata dalle fiamme non avrebbe rilasciato tracce rilevanti di sostanze tossiche nell’atmosfera. La precisazione arriva dai tecnici dell’ente regionale contattati da Teleclubitalia.

Incendio allo stabilimento chimico della zona ASI di Giugliano, l’ARPAC tranquillizza: “Nessuna criticità”

“L’evento è stato di breve durata – spiegano – e il quantitativo di materiale interessato dal rogo per fortuna è stato contenuto. Nell’area intorno al sito non ci sono zone densamente urbanizzate a ridosso del sito. Non abbiamo proceduto dunque al monitoraggio consueto che si fa per incendi di maggiore entità. Per scrupolo abbiamo fatto una lettura della stazione di monitoraggio della qualità dell’area che sta vicino allo STIR di Giugliano, a circa un chilometro, e non è emerso nessun elemento critico”.

Ad andare a fuoco alle 14 e 30 di ieri, nella zona di Ponte Riccio, tra Giugliano e Qualiano, lo stabilimento della GRS Chemical Technologies. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia, impegnati nelle operazioni di spegnimento all’interno della fabbrica e nella messa in sicurezza di tutta l’area. Non ci sono stati feriti.