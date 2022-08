Fiamme nella notte in uno dei locali più noti nella città di Giugliano: lo Chalet del Centro in piazza Gramsci. L’episodio è avvenuto intorno alle 2.30. Un uomo, col volto coperto da passamontagna, si è schiantato con un’auto (poi risultata rubata) contro la serranda d’ingresso del locale. Poi è sceso ed ha versato almeno due taniche di benzina. Ha appiccato il rogo ed è scappato con un complice (volto coperto da casco integrale) che intanto lo attendeva su uno scooter di grossa cilindrata.

Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere presenti in piazza, sia quelle dell’attività commerciale che il circuito della videosorveglianza pubblica. Dinamica chiara ma la immagini sono ora al vaglio del locale commissariato della Polizia di Stato che indaga sulla vicenda. Un atto doloso quindi per cui ora si dovranno accertare i motivi precisi dietro questo gesto eclatante, che scuote la cittadinanza in questa settimana di Ferragosto, messo a segno dai criminali in piEno centro cittadino contro un’attività storica, rinatA negli ultimi anni con l’attuale gestione. Non si esclude la pista dell’intimidazione a scopo di racket della criminalità organizzata.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo ed i pompieri sono riusciti a circoscrivere il rogo. Restano danni importanti all’esterno ed all’entrata ma gran parte del locale è stata salvata. Adesso è ancora in corso la conta ma gli operai sono subito a lavoro. L’obiettivo infatti è quello di riaprire in pochi giorni. Mentre prosegue il lavoro degli inquirenti per fare luce su questo inquietante episodio.

VIDEO: