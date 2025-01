Un vasto incendio ha distrutto un capannone di un’azienda di cosmetici situata nell’ex area industriale Sasa di Frattamaggiore, in via Carmelo Pezzullo. Le fiamme, scoppiate alle prime luci dell’alba, hanno generato un’enorme colonna di fumo visibile anche nei comuni limitrofi, tra cui Grumo Nevano e Sant’Arpino.

Incendio all’alba a Frattamaggiore, capannone in fiamme: nube visibile da chilometri

L’incidente ha suscitato grande allarme tra i residenti, che hanno prontamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Afragola, con il supporto dei carabinieri di Caivano e della polizia municipale di Frattamaggiore. Per spegnere l’incendio sono in azione tre autobotti.

I carabinieri hanno chiuso al traffico la strada interessata per consentire le operazioni di spegnimento, mentre proseguono le indagini per chiarire le cause del rogo. Si ipotizza un possibile corto circuito, ma al momento la dinamica non è stata confermata. L’area industriale, conosciuta come ex Sasa, è di proprietà di una storica famiglia locale. Negli anni ’70 era sede di una produzione artigianale, trasformata in seguito in un’azienda di camiceria. Oggi l’area ospita circa venti attività commerciali, tra cui un ristorante.