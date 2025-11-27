Truffatori in trasferta da Napoli in Toscana per mettere a segno un raggiro ai danni di un’anziana con la tecnica del “finto incidente”. I due malviventi sono riusciti a farsi consegnare contanti e gioielli per un valore complessivo di circa 15.500 euro. Ma la loro fuga è durata poco. Entrambi sono stati arrestati in flagranza lo scorso 25 novembre 2025.

In trasferta dalla provincia di Napoli alla Toscana per la truffa del finto incidente: arrestati in due

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i truffatori hanno messo in atto la tecnica del falso incidente stradale. Uno di loro, spacciandosi telefonicamente per un carabiniere, ha contattato un’ottantunenne di Gaiole in Chianti sostenendo che un’auto a lei riconducibile avesse causato un grave sinistro. Per “evitare conseguenze peggiori”, la donna avrebbe dovuto consegnare una somma di denaro e dei preziosi a un presunto perito inviato sul posto.

La segnalazione dell’anziana ha subito allertato i carabinieri – quelli veri – che hanno intercettato l’auto dei due malviventi subito dopo la consegna. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti i 500 euro in contanti e i monili d’oro, stimati in circa 15.000 euro. Tutta la refurtiva è stata sequestrata e verrà restituita alla vittima. I due uomini sono stati trasferiti nel carcere di Siena, in attesa dell’udienza di convalida.