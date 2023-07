In viaggio sull’Autostrada Napoli-Salerno con un neonato in braccio. Il filmato – diventato virale sui social anche grazie alla diffusione sul profilo del parlamentare Francesco Emilio Borrelli – non è passato inosservato e ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Alla fine è due improvvidi genitori sono stati identificati e denunciati.

In autostrada in scooter con un neonato in braccio: denunciati i genitori

Il video risale allo scorso 16 luglio. Nella clip di pochi secondi si vedono due adulti in sella a uno scooter e un neonato al centro, privo tra l’altro di casco protettivo. A ricostruire la vicenda sono stati gli agenti della Sottosezione Polizia stradale di Angri, che sono riusciti a identificare la targa del veicolo e il relativo proprietario, che è lo stesso conducente del mezzo. Il piccolo è suo figlio ed ha appena un anno.

L’uomo è stato sanzionato per il trasporto di persone in numero superiore a quelle consentite, per il trasporto sul motociclo di un minore di 5 anni e per il trasporto di un passeggero senza casco protettivo, con una multa di circa 400 euro. Lo scooter è stato sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni e il conducente è stato anche segnalato, per quanto accaduto, al Tribunale per i Minorenni. L’episodio potrebbe costare ai due genitori la sospensione della patria potestà.