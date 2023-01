Potrebbe sembrare uno scherzo di cattivo gusto o un travestimento carnevalesco, se non fosse che in tanti, in provincia di Napoli, hanno avviato una vera e propria moda: vestire come Matteo Messina Denaro al momento dell’arresto. Sono diverse le persone che in questi giorni successivi alla cattura del boss della mafia siciliana hanno infatti indossato lo stesso outfit del padrino. Cappello, giubbotto in montone e occhiali da vista. E c’è chi ha persino cercato il vestiario giusto su internet.

In provincia di Napoli Messina Denaro diventa una moda

A denunciare la nuova tendenza in materia d’abbigliamento è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli, a cui sono state inoltrate in questi giorni molte foto di persone immortalate al supermercato o in strada con un abbigliamento analogo a quello di Messina Denaro.

“Ci hanno segnalato la nuova moda che sta spopolando in questi giorni – spiega Borrelli -. Persone che vanno in giro indossando l’outfit di Matteo Messina Denaro, il boss mafioso catturato in questa settimana dopo 30 anni di latitanza. Ci hanno inviato foto di persone vestite come il capomafia al momento dell’arresto, cappellino di lana, giubbotto e pantalone marrone”.

A cavalcare la moda persino i negozi, alcuni dei quali avrebbero esposto in vetrina i vari capi di abbigliamento per assomigliare a Messina Denaro. “Un fenomeno aberrante che fa accapponare la pelle – continua Borrelli -. Come si può solo pensare di imitare o idolatrare un boss sanguinario che ha causato la morte di centinaia di persone”.