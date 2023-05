In tre sullo scooter e senza indossare il casco. Tra i passeggeri a bordo, se si aguzza lo sguardo, c’è anche un volto noto del panorama musicale italiano. Parliamo di Ultimo, il cantautore di San Basilio, che a febbraio è stato anche tra i big in gara a Sanremo.

In 3 sullo scooter e senza casco a Napoli, c’è anche Ultimo: “Chieda scusa”

Inizialmente Niccolò Moriconi (nome dell’artista) è filmato di spalle dall’ultimo passeggero in sella al mezzo a due ruote mentre un terzo ragazzo è alla guida del veicolo.

Ultimo siede in mezzo; si gira e sorride alla telecamera dello smartphone, come a salutare i suoi fan. Un video che, dopo essere stato pubblicato su TikTok, è ben presto diventato virale. A sollevare la polemica su Facebook è il deputato Francesco Emilio Borrelli, che in un post si è detto allibito dal comportamento del cantautore. “Ci hanno segnalato un video pubblicato su TikTok che immortala il cantante Ultimo in giro per i Quartieri Spagnoli di Napoli su uno scooter con altre due persone. Nessuno, compreso l’artista, indossa il casco. Una cosa inaccettabile da un personaggio pubblico seguito da tanti giovani. A meno che non ci dica che si tratta di un suo ‘sosia’, chieda scusa pubblicamente al più presto”, denuncia.