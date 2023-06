In diecimila per ricordare Giulia e Thiago. In diecimila in un corteo silenzioso e rotto solo dalle lacrime ieri a Sant’Antimo. Migliaia di persone hanno preso parte alla fiaccolata per la giovane donna incinta uccisa dal compagno a Senago, nel milanese. All’iniziativa hanno preso parte anche numerose istituzioni, tra cui il presidente della Regione Campania che dal palco ha fatto appello a chi usa violenza e alle giovani donne.

Il sindaco Buonanno ha annunciato che il centro antiviolenza della città sarà intitolato proprio a Giulia.

La fiaccolata, partita dalla villa comunale, ha fatto tappa fuori casa di Giulia dove sono stati posizionate rose bianche in onore delle due vittime.

Monsignor Coviello ha letto poi un messaggio che la famiglia gli ha affidato.