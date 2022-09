GIUGLIANO. A seguito della protesta e dell’inaugurazione dell’impianto di smaltimento delle ecoballe sono diverse le reazioni della politica, dal centrodestra che aveva chiesto ai consiglieri di indossare un segno di lutto in aula al sindaco che dice di essere al fianco dei comitati.

“L’amministrazione ha provato a opporsi all’impianto più che altro per l’ubicazione – ha detto Pirozzi -. Lo stesso impianto farlo a Taverna del re aveva un senso. Farlo lì in un territorio già distrutto dal punto di vista ambientale diventa ancora dura, speriamo fanno presto nella rimozione delle ecoballe ma quello che chiediamo è il dopo, dopo questo impianto deve cessare, deve essere utilizzato solo per la rimozione delle ecoballe. Proporrò in regione un comitato di controllo. Ho sentito il vicepresidente Bonavitacola a cui ho evidenziato le mie perplessità e mi ha assicurato che l’impianto serve solo per la rimozione delle ecoballe di taverna del re e non ho motivo per non credere al mio vicepresidente”.