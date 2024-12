Impagnatiello scrive una lettera simbolica a Giulia dopo l’ergastolo: “Mi manchi, ti chiedo scusa”

Sta facendo discutere la lettera che Alessandro Impagnatiello ha simbolicamente scritto per Chiara Tramontano, la compagna 29enne che ha ucciso a Senago nel maggio del 2023 e per cui è stato condannato il 25 novembre scorso all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Milano.

Impagnatiello scrive una lettera simbolica a Giulia Tramontano: “Mi manchi, ti chiedo scusa”

La missiva è stata inviata a “La Zanzara”, trasmissione radiofonica di Radio24, ed è stata letta in diretta dal conduttore Giuseppe Cruciani, che ha spiegato di essere stato autorizzato da Omar Impagnatiello, che è il procuratore del fratello, e dal legale. “Ogni istante della mia esistenza è dedicato a lei, e così anche ora le prime parole sono esclusivamente per te Juliet, per la meravigliosa ragazza che eri, che sei e sarai. Perché dentro me non cesserai mai di splendere. Per quanto inutili e imbarazzanti siano, ti porgo nuovamente le mie scuse a te, alla tua meravigliosa famiglia e a tutte le persone toccate da questo inspiegabile e folle male. Mi manchi”.

“Io non commento nulla – ha aggiunto Cruciani – questa lettera è a disposizione di chiunque la voglia, la prima lettera di Impagnatiello dal carcere”. Nella lettera l’ex fidanzato di Giulia Tramontano critica i mezzi di informazione – “vorrei essere l’ultimo caso mediatico…”, “questa è la banalità dei media” – e i magistrati, che secondo lui avrebbero addirittura scelto le date delle udienze per “renderle più appetibili per il pubblico”.

“Mi spiace utilizzare questo canale per dire ciò che ho da dire – ha concluso -, ma forse è l’unico modo perché qualcuno ascolti, sperando che in molti invece ci riflettano. Tutto questo – ha concluso – non mi distaccherà mai dal pensiero principale e costante che ho per te Juliet, dal vuoto che ho lasciato e dall’abisso in cui nuoto. Nuovamente ed eternamente ti chiedo scusa”.

La replica dei genitori di Giulia: “Sei un miserabile”

Non tarda ad arrivare la risposta dei genitori di Giulia. “Sei un miserabile. No, non la pantegana. Tu”: queste il commento condiviso su Instagram da Loredana Femiano e Franco Tramontano dopo la diffusione della lettera scritta da Alessandro Impagnatiello. Accanto alla frase pubblicata dai familiari compare la foto di un roditore.