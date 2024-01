Jannik Sinner dopo una battaglia di oltre 3 ore riesce a battere il numero uno al mondo Novak Djokovic, dieci volte vincitore del torneo, in 4 set con i parziali di 6-1 6-2 6-7 6-3 e conquista la sua prima finale slam della carriera. È il primo azzurro a riuscire in questo traguardo.

Immenso Sinner, batte Djokovic in 4 set e conquista la prima finale slam

È un Sinner Spaventoso, un vero fulmine nel cielo sereno di Melbourne la prestazione con la quale il tennista altoatesino ha battuto Novak Djokovic all’Australian Open, “giardino di casa” del tennista di Belgrado che ha vinto per ben 10 edizioni lo slam Australiano.

Sinner annichilisce un non brillantissmo Nole nei primi due set non dando nessuna chance al servizio e strappando un break per ben 5 volte nei primi due parziali che terminano con un perentorio 6-1 6-2.

Nel terzo Djokovic risorge e conquista un terzo set combattuto, in cui Sinner nonostante un match point deve arrendersi all’istinto di sopravvivenza del serbo. Nel quarto e decisivo set Jannik resetta il tutto e riparte con il suo gioco fluido con la consapevolezza di chi sa quale obiettivo centrare.

Nel quarto set strappa il servizio a Djokovic ed è bravo e freddo nel riuscire a tenere il servizio nei game successivi. Dopo più di 3 ore e 26 minuti, Jannik Sinner conquista la prima finale degli Australian Open ed anche la prima finale di slam in carriera. È anche il primo tennista azzurro a riuscirci. Oggi è un giorno storico per il tennis italiano.

Domenica la finale con il vincente tra Medvedev e Zverev

Sinner attenderà nella finale di domenica il vincente tra la seconda semifinale tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev in programma alle 11 (ora italiana). Non ci resta che attendere per scoprire chi sarà il prossimo avversario del tennista azzurro.