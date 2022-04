Imen Siar è una giovane cantautrice che si sta facendo conoscere nel panorama della musica internazionale. Il suo talento ha incantato anche Tiziano Ferro, che ha annunciato una collaborazione con la ragazza. Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Imen Siar: chi è, età, origini, famiglia

Imen Siar proviene da una famiglia di origine marocchina ma è cresciuta a Milano. Nel 2018, si è poi trasferita a Londra con la sua famiglia e ha iniziato a lavorare in un bar come cameriera. Tuttavia, il suo sogno nel cassetto è sempre stato diventare una cantante, motivo per cui ha poi deciso di intraprendere questa strada e tentare di raggiungere il successo.

Imen Siar: carriera

Imen ha così deciso di prendere parte alla 14esima edizione di Britain’s Got Talent, arrivando in semifinale e successivamente è iniziata la sua carriera nel mondo della musica. Nel marzo del 2022, ha debuttato con il singolo “Lonely People”.

Lei stessa ha raccontato la sua incredibile storia: “Lavoro ancora come cameriera da Nando’s, tutto è iniziato con io che cantavo con un mocio durante la mia pausa caffè: la mia etichetta e Tiziano Ferro hanno visto il post sui social e mi hanno firmato. Non eravamo sicuri di come avremmo realizzato il video durante il Covid, ma sono volata in America proprio il giorno in cui il divieto di viaggio è stato revocato e il giorno dopo ero in una piccola città del New England a cantare ancora con un mocio, cercando di aggiungere un po’ di positività al mondo”.

Imen Siar: Tiziano Ferro

Imen è riuscita a conquistare un artista del calibro di Tiziano Ferro. E’ stato lo stesso cantante ad annunciare la collaborazione con Imen sui social, definendola con queste parole: “Una ragazza di 21 anni che pensa con la saggezza e la profondità di una donna. La sua voce mi ha toccato dal primo momento, la sua storia e la sua dolcezza mi hanno definitivamente stregato.

È davvero un privilegio poter collaborare con una giovane artista, figlia di una generazione di rottura. Contro i pregiudizi, le scatole chiuse, la prevedibilità generale. Imen è talento, punto. E sono certo che presto il mondo se ne renderà conto!”.

Imen Siar: vita privata

Non si hanno molte informazioni in merito alla vita privata della giovane cantante: non risulta, infatti, se sia impegnata o meno in una relazione.

Imen Siar: Instagram

Imen è seguita sui social da circa 12mila followers, con cui condivide momenti della sua routine quotidiana e altri di tipo professionale.