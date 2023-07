Anche Ilary Blasi colpita dalla mannaia che si è abbattuta sulla programmazione Mediaset. Dopo Barbara D’Urso, è l’ex moglie di Totti a dover fare i conti con l’operazione di rinnovamento portata avanti da Pier Silvio Berlusconi.

Ilary Blasi esclusa dai programmi Mediaset: “Aprirà un canale su OnlyFans”

Per ora niente di ufficiale. La Blasi non sarebbe fuori dal Biscione, ma per ora il suo nome non compare nella programmazione del prossimo anno. Nessun programma in conduzione per lei. Sarebbe stata “parcheggiata” in attesa di essere collocata in un nuovo format, che non sarà però il Grande Fratello o l’Isola dei Famosi, la cui nuova edizione slitterà a data da destinarsi.

E allora? Cosa farà? Fabrizio Corona, ex re dei Paparazzi, ha rivelato che la conduttrice sarebbe sul punto di imprimere una svolta erotica nella sua carriera. Esclusa dal nuovo corso di Mediaset voluto da Pier Silvio dopo la morte del papà, l’ex coniuge di casa Totti potrebbe infatti – secondo Corona – approdare sulla piattaforma hot più in voga del momento: OnlyFans.

Non è chiaro l’uso che ne farà. La showgirl utilizzerebbe la piattaforma per offrire contenuti esclusivi, non di natura erotica ma di natura privata. Oppure auguri di compleanno esclusivi. Per chi? I fan più devoti, che pagherebbero al solo scopo di ricevere un messaggio personalizzato. Come accade per tanti altri vip. Al momento Ilary Blasi non conferma né smentisce. Staremo a vedere.