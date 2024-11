Il sindaco Gaetano Manfredi eletto presidente dell’Anci: “Premier Meloni ci ascolti”

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è stato eletto all’unanimità presidente di Anci, l’associazione nazionale dei Comuni italiani, dall’assemblea in corso a Torino, a Lingotto fiere.

Le prime parole di Manfredi da presidente Anci

Nuova guida quindi per gli enti comunali dopo che il suo predecessore, l’ex sindaco di Bari Antonio De Caro, era stato eletto europarlamentare alle elezioni europee di giugno. “Al premier Meloni dico che deve vedere nei sindaci degli interlocutori leali, concreti, che vogliono essere interlocutori privilegiati del governo e noi arriveremo con proposte serie e unitarie”, sono le prime parole del primo cittadino napoletano da presidente dell’Anci. Nuova avventura quindi per l’ex rettore dell’Università Federico II. Sessant’anni, ingegnere, ex ministro e sindaco di Napoli.

“Le priorità sono mettere al centro della politica italiana i bisogni dei Comuni, rafforzarne l’autonomia, dargli dei poteri che siano all’altezza delle sfide che la contemporaneità ci mette davanti. Solo attraverso un nuovo protagonismo dei Comuni si potrà veramente rilanciare il Paese e dare una risposta ai bisogni dei nostri cittadini”, ha proseguito Manfredi. Prioritario anche – aggiunge – “affrontare quelli che sono aspetti chiave, dalla politica della casa, della sicurezza urbana, ai temi ambientali che oggi impattano fortemente sui Comuni, a quelle che sono le esigenze dei cittadini, come trasporti migliori, migliori servizi sociali ed educativi. Sono sfide molto grandi – sottolinea – che impattano sui bisogni quotidiani delle persone”.