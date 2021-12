A Campania Oggi è intervenuto il sindaco di Melito, Luciano Mottola sindaco di Melito: “Al momento noi ci atteniamo alle ordinanze regionali sulla stretta per le festività natalizie. Ma sappiate che interverremo negli ultimi giorni di quest’anno essendo un comune in dissesto finanziario, quindi senza tantissime possibilità, con agevolazioni nei confronti di chi è in regola coi pagamenti della Tari utilizzando il fondo dei comuni per la spesa Covid. Al primo consiglio comunale di quest’amministrazione abbiamo formato l’Osservatorio sulla legalità e la sicurezza urbana. Poi in questi mesi ci siamo dati da fare su tante altre cose.”

Mottola:” Abbiamo tagliato i privilegi della politica”

Durante l’intervento il sindaco di Melito fa un bilancio dei primi mesi del suo mandato: “Per esempio abbiamo firmato un patto con la Prefettura per far arrivare ben 23 telecamere di videosorveglianza qui a Melito per il controllo del territorio. Inoltre abbiamo taglio il rimborso spese ai consiglieri comunali per le commissioni riducendolo a 24 ore mensili. Inoltre vi do una notizia in anteprima. Abbiamo partecipato ad un progetto del Pnrr per riqualificazione delle zone popolari.”