Un incontro con gli imprenditori locali e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio per parlare del riscatto del Made in Italy e delle opportunità anche delle piccole imprese per esportare i propri prodotti e servizi. Si è tenuto ieri al centro commerciale Jambo di Trentola Ducenta l’iniziativa con il ministro e decine di imprenditori locali. Di Maio ha elogiato la gestione del Jambo, bene ormai confiscato alla camorra.

Poi ha esposto agli imprenditori le opportunità e gli strumenti offerti dal ministero per esportare.

Il Jambo si attesta ormai sempre più non solo come centro commerciale ma come un vero e proprio social hub, luogo di incontri, mostre e appuntamenti culturali.