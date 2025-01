Il Psg piomba su Kvara, il Napoli chiede 80 milioni

Khvicha Kvaratskhelia potrebbe lasciare il Napoli a gennaio. L’attaccante georgiano potrebbe finire al PSG nel corso del calciomercato invernale. Sempre più insistenti si fanno le voci su un possibile addio già a gennaio di uno dei simboli assoluti del terzo scudetto. La società azzurra potrebbe vendere il giocatore per una base di 80 milioni di Euro.

Napoli: incontro per Kvaratskhelia al PSG

Il Napoli potrebbe dire addio a Khvicha Kvaratskhelia durante questa sessione di calciomercato. Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo dagli azzurri, il PSG si starebbe muovendo con forza per comprare l’attaccante georgiano subito. Gli azzurri, ancora scottati dalla questione irrisolta Osimhen, continuano a lavorare da tempo al rinnovo di Kvara che però non arriva. Tuttavia la trattativa non si è ancora sbloccata. Ecco perchè, visto anche il rendimento di Neres nelle ultime settimane, gli azzurri potrebbero decidere di sacrificare Kvaratskhelia.

Per Conte con un sostituto può partire

Dovrebbe esserci stato anche il benestare del tecnico azzurro che, pur di non tenere in organico un Kvaratskhelia scontento, sarebbe pronto a rinunciare al georgiano a patto che gli azzurri completino subito l’organico con un sostituto. Tutti gli indizi potrebbero portare a Federico Chiesa vera e propria meteora nel Liverpool, che tornerebbe volentieri in Serie A alla corte di Antonio Conte.