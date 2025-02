Il prefetto Di Bari su commissione d’accesso a Giugliano: “Nessuna coincidenza con le dimissioni”

Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, interviene sull’arrivo della commissione d’accesso al comune di Giugliano e smentisce qualsiasi ipotetica coincidenza tra le dimissioni dei consiglieri e l’arrivo degli emissari di Governo al civico 200 di Corso Campano.

Il prefetto Di Bari sulla commissione d’accesso a Giugliano: “Nessuna coincidenza con le dimissioni”

“La commissione è uno strumento di garanzia per tutti e ci offre la possibilità di comprendere cosa è accaduto – ha spiegato il prefetto a Teleclubitalia -. Molti l’hanno fatto ritenere coincidente con nomina commissario prefettizio. Ma non è così”. Poi ha specificato: “La proposta è partita già tempo fa, c’è la delega da parte del ministro, non c’è coincidenza con lo scioglimento del consiglio comunale. Dall’esito del lavoro della commissione ci sarà una soluzione in un modo o nell’altro”.

Quella di Di Bari è una precisazione importante, che sconfessa le ipotesi circolate negli ultimi giorni sulla presunta correlazione tra la scelta dei 19 consiglieri di dimettersi e l’imminente arrivo della commissione. I due eventi sono slegati. Spetterà adesso ai tre commissari inviati dalla Prefettura accertare eventuali inflitrazioni della criminalità organizzata. Poi, sulla base della relazione finale, il Consiglio dei Ministri deciderà se commissariare il comune per 18 mesi.