Negli ultimi giorni circola un pericoloso messaggio truffa sui cellulari di molte persone. L’sms viene inviato da una mail russa che in pochi secondi hackera il telefono e ruba dati e e codici personali. All’interno del testo c’è un link che, una volta cliccato, porta a un sito malevolo che avvia l’installazione di un’applicazione chiamata “Antispam”, “Sicurezza dispositivo” o “Sicurezza avanzata”.

Il messaggio di testo truffa

Ciao, non ti sento da molto tempo. A causa della pandemia, per me non è sicuro viaggiare in Italia da sola come donna. Com.è la situazione della prevenzione epidemica in Italia? Sto programmando un viaggio in Italia a giugno. Spero che possiamo incontrarci di nuovo. Puoi fare clic su aggiungi il mio nuovo WhatsApp wa.me/85246370082

WhatsApp: +85246370082

Ovviamente inutile dire che in caso di click o provare a contattare i numeri presenti è molto facile cadere in trappola.

Molto spesso si tratta anche di messaggi che potrebbero danneggiare pc, smartphone e tablet, attraverso l’utilizzo di file contenenti virus o collegamenti a siti web esterni potenzialmente pericolosi.