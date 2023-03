Ancora una volta Napoli diventa la scenografia di un film di Paolo Sorrentino. Dopo “E’ stata la mano di Dio”, il regista partenopeo ha scelto di ambientare la sua prossima pellicola nella sua città d’origine. Le riprese sono previste da aprile a settembre. Previsti investimenti per 6 milioni di euro.

Il nuovo film di Paolo Sorrentino a Napoli: casting e uffici all’Albergo dei Poveri

Le location delle riprese saranno Napoli e Capri. Il film, prodotto dalla società “The Apartment”, dovrebbe essere incentrato sul mito della sirena Partenope e su altre figure leggendarie della cultura napoletana. A Palazzo Fuga – cioè l’Albergo dei Poveri a piazza Carlo III – ci saranno gli uffici di produzione e si svolgeranno i casting per il reclutamento delle comperse. Anche i costumi e le scenografie, spiega Fanpage.it, saranno depositate lì.

Una grande opportunità di riscatto per un luogo abbandonato per troppi anni e spesso oggetto di occupazioni abusive da parte di irregolari e senzatetto. La scelta di Palazzo Fuga è il risultato dell’incontro avvenuto tra Paolo Sorrentino e il sindaco Gaetano Manfredi avvenuto l’8 febbraio scorso. Per tre mesi, così, il Palazzo dei Poveri si trasformerà in una piccola cinecittà dove si svolgeranno anche gli “street casting”.

La delibera

L’assegnazione dei locali del Real Albergo dei Poveri è avvenuta con la delibera 76 del 23 marzo scorso, proposta dal sindaco Gaetano Manfredi, che ha concesso l’uso temporaneo dei locali al piano terra alla società “The Apartment” per gli uffici di produzione del film dal 3 aprile al 23 settembre 2023. Gli spazi saranno quelli al piano terra del complesso monumentale con accesso diretto da piazza Carlo III.