Sta spopolando sul web la canzone di Matteo Milazzo, il cantante neomelodico catanese che, durante la seconda puntata di Audition ad X Factor, ha stupito i giudici col suo inedito Bambola. La canzone, completamente in lingua napoletana, è stata apprezzata da quasi tutto lo studio raccogliendo tre voti favorevoli. Negativo solo quello di n giudice

Matteo Milazzo, la sua “bambola” è la hit di X Factor

Emma Marrone e Hell Raton sono rimasti piacevolmente colpiti dall’esibizione di Matteo. Se la cantante fiorentina ha commentato dicendo di trovare il brano “molto orecchiabile”, il rapper ha aggiunto che tantissimi amano e ascoltano il neomelodico. Un genere spesso disprezzato, da alcuni addirittura definito musica “spazzatura”, ma che invece riscuote molto successo al Sud, in particolare tra i ceti più popolari: “È un genere che mi ha sempre attratto – ha dichiarato Raton -, perché si vede il piacere della tecnica”.

Manuel Agnelli si è complimentato col giovane catanese, scegliendo di dargli una possibilità, e regalandogli un “Sì”. Mika, invece, fin troppo lontano dalla cultura neomelodica, è stato l’unico a dare parere negativo, bocciando Matteo. Ma tant’è: con 3 voti favorevoli, il ragazzo siciliano ha superato le audizioni. Ora occorrerà capire quali brani gli saranno affidati nel corso delle prossime puntate da interpretare.

Il successo su Tik Tok e su YouTube

La canzone portata alle audizioni di X Factor era già popolare sui social, in particolare su Tik Tok. In meno di 24 ore, il brano conta oltre 173mila visualizzazioni su YouTube. I commenti ed i mi piace certificano il successo di Milazzo. Per molti ascoltatori, Bambola è considerata già una hit.

Non è una novità che un siciliano canti in lingua napoletana. Questo tipo di musica è ormai parte integrante della tradizione sicula. Ancora oggi, una buona parte dei neomelodici non è campana. Basti pensare al grande successo di Tony Colombo, Gianni Celeste o Carmelo Zappulla, diventati grandi interpreti del genere partenopeo negli ultimi anni.