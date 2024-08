Con il solito tweet di benvenuto il Napoli ufficializza Romelu Lukaku, l’attaccante belga è un nuovo calciatore del Napoli firmando un contratto che lo legherà al club azzurro per i prossimi tre anni. Lukaku che apre la sua quarta avventura in Italia dopo l’ultim con la Roma e le due con l’Inter, proprio ai nerazzurri Big Rom aveva lavorato con Antonio Conte che lo aveva reso una macchina da gol.

Accoglienza da re per Big Rom

Romelu Lukaku è ormai un nuovo giocatore del Napoli. L’attaccante belga nella giornata di mercoledì 28 agosto ha svolto le visite mediche a Roma prima del suo arrivo a Napoli in serata, accolto da tanti tifosi azzurri. Si attende, dunque, solo l’ufficialità, con Lukaku che ha firmato per gli azzurri un contratto triennale. Big Rom arriva dal Chelsea a titolo definitivo per 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita. Per lui 8 milioni di euro più bonus, 12 lordi con il decreto crescita.