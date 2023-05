Mentre il Napoli, dopo due giorni di riposo, torna oggi ad allenarsi a Castelvolturno, a tenere banco c’è solo la questione Spalletti e Giuntoli. Per De Laurentiis il futuro del Napoli non prescinde dal signor Luciano e anzi guarda anche oltre il termine del 2024 stabilito dal contratto appena rinnovato, esercitando l’opzione inserita a favore del club.

Il Napoli torna a Castelvolturno, incognita su futuro di Spalletti e Giuntoli

L’idea, insomma, che il patron vorrebbe prolungare ulteriormente il rapporto con l’allenatore; facciamo anche per due anni ancora. Due più uno. Sarebbe il ciclo, sarebbe uno spazio dove provare a inserire altre gioie, altre storie. Il progetto presidenziale è camminare insieme e farlo anche convinti, con il sorriso, ma Spalletti lo ha detto domenica dopo la Fiorentina: aspetta un incontro, un confronto.

Aspetta di guardare De Laurentiis negli occhi e d’interrogare anche le sensazioni connesse con le parole registrate nei giorni della festa. Stesso discorso vale per Cristiano Giuntoli che è da 8 stagioni il preziosissimo uomo mercato del club azzurro. Per andare via in anticipo, deve trovare per forza un accordo con ADL, anche perché ci sono ancora due anni di contratto firmati.

Match Napoli-Monza il 14 maggio

Sarà Francesco Cosso di Reggio Calabria a dirigere Monza-Napoli, gara della trentacinquesima giornata di Serie A in programma domenica 14 maggio alle ore 15 all’U-Power Stadium.

Gli assistenti saranno Alessio Tolfo di Pordenone e Gaetano Massare di Reggio Calabria. Quarto ufficiale Daniele Rutella di Enna. Al Var ci sarà Francesco Fourneau, all’AVAR Maurizio Mariani. Il Napoli si ritrova con un nuovo obiettivo: il record storico di punti in Serie A.

La squadra lavorerà per la sfida di domenica con il Monza anche se l’atmosfera è di festa, i giocatori, dopo il trionfo di Udine e la sfida contro la Fiorentina, hanno potuto ricaricare le batterie rilassandosi con le rispettive famiglie. Spalletti anche è rientrato a Milano con i suoi cari, vuole che la squadra rimanga sul pezzo nelle ultime quattro gare per chiudere in maniera brillante il proprio meraviglioso cammino in campionato. Un obiettivo può essere il record storico dei 91 punti raggiunto dal Napoli di Sarri.