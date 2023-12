Gli azzurri non riescono a vincere nell’ultimo appuntamento dell’anno, Dopo la sconfitta contro la Roma, la squadra di Mazzarri spreca ma rischia al ‘Maradona’: 0-0 col Monza, azzurri provvisoriamente al 6° posto sprecando tanto e salvati da Meret che ipnotizza Pessina dal dischetto. Espulsi Mazzarri e Palladino nel finale .

Napoli-Monza 0-0

Napoli reduce dalla sconfitta di Roma di sabato scorso e in piena crisi. Le scelte di Mazzarri: a sorpresa restano fuori sia Lindstrom che Simeone, con Raspadori e Zerbin che partiranno invece dal primo minuto. A centrocampo ce la fa Loborka.

Al quarto minuto Il primo squillo della partita arriva dal Napoli con Anguissa: tiro dalla distanza centrale del centrocampista, bloccato senza problemi da Di Gregorio. Si fa vivo il Monza con una grande occasione in contropiede: pescato bene Pedro Pereira da Colombo, conclude di poco fuori a lato, anche a caso di una deviazione provvidenziale di Rrahmani. Ennesimo spunto del 77 che riesce a trovare Anguissa al limite dell’area: il centrocampista africano arriva alla conclusione di prima intenzione, ribattuta bene però dalla difesa dei brianzoli. Grandissima occasione per il Napoli con Anguissa che colpisce di testa da posizione ravvicinata, ma trova sulla propria strada un attento Di Gregorio. Non preciso invece Di Lorenzo sulla ribattuta.

Prima frazione senza grosse occasioni con le squadre che vanno al riposo sullo 0-0. Nella ripresa il Napoli spreca tanto sfiorando il vantaggio prima con Rrahmani e poi Raspadori. Al 66′ l’episodio più importante della partita grazie ad una Carambola in area di rigore, tiro di Colpani e fallo di mano di Juan Jesus. Calcio di rigore assegnato al Monza.

Pessina si presenta dal dischetto e fallisce il calcio di rigore: bravo Meret ad ipnotizzare il centrocampista dei brianzoli e a salvare il risultato. Poco dopo lo stesso Meret è costretto a uscire dal campo per infortunio e al 76′ arriva l’esordio in Serie A per Nikita Contini, classe 1996 e prodotto del settore giovanile degli azzurri. Nel finale di match Altra grande occasione per il Napoli che sfiora la rete con Gaetano: bravo ancora una volta Di Gregorio nella respinta.

Il Napoli non sa più vincere

Termina a reti bianche la sfida tra Napoli e Monza. Una squadra, quella partenopea, continuamente rivolta all’attacco, spinta dalle sortite offensive di Kvara e bloccata dagli interventi di Di Gregorio. Tuttavia, l’occasione più grande ce l’ha avuta il Monza, con un calcio di rigore per Pessina, parato però da Meret. Alla fine le due squadre escono dal terreno di gioco con un punto per parte, ma dal sapore completamente diverso: dolce per i brianzoli, amaro per i partenopei. Si chiude un 2023 indimenticabile per i tifosi azzurri. Anche se ormai poco resta di quella magnifica impresa

Il tabellino

NAPOLI (4-3-3): Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski ; Zerbin Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

MONZA (3-4-2-1) Di Gregorio – D’Ambrosio, Caldirola, Pedro Pereira, Akpa Akpro, Pessina, Ciurria ;Carboni, Mota Carvalho: Colombo. All. Palladino