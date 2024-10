Un Napoli poco brillante vince di misura ad Empoli e si tiene la vetta: decisivo un rigore di Kvaratskhelia. Decisivo un rigore di Khvicha Kvaratskhelia, concesso da Abisso per fallo di Anjorin su Politano, a regalare 3 punti sofferti alla squadra di Conte al termine di una prestazione non spumeggiante ma concreta.

Empoli-Napoli 0-1

Il Napoli capolista della classifica scende in campo al Castellani per battere l’Empoli e allungare sulle inseguitrici, out Lobotka e Olivera, Conte li sostituisce con Spinazzola sulla sinistra e Gilmour in cabina di regia.

Primo tempo

Avvio di gara di chiara marca Toscana con l’Empoli a fare la partita e il Napoli guardingo nella propria area, dopo un avvio coraggioso l’Empoli ha le prime occasione con i napoletani Esposito e Pezzella al 12′ ma Caprile risponde presente. Avvio di gara che vede un Napli confuso e compassato incapace di alzare il proprio ritmo e baricentro. Al minuto 25′ prima occasione anche per il Napoli con Buongiorno che svetta in alto e trova la porta con un colpo di testa ma salva Ismajili salva sulla linea. Alla mezz’ora ancora pericoloso L’Empoli con Esposito ma il suo destro viene. Napoli completamente assente nel primo tempo con mister Conte che stizzito pensa già a qualche mossa per il secondo tempo. Nel finale di prima frazione altro forcing finale dell’Empoli che dopo aver dominato il primo ci prova ancora con Fazzini e Viti. Finisce un brutto primo tempo per il Napoli incapace di creare gioco e pericoli, con il solo Buongiorno a salvare gli azzurri.

Secondo tempo

La ripresa sembra ripresentarsi lo scenario del primo tempo con il Napoli che continua a non trovare soluzione. Così Conte da la svolta alla gara dentro Olivera per uno spento Spinazzola e soprattutto Simeone per Lukaku. Dopo nemmeno 2 minuti e la soluzione provata da Conte da subito i suoi frutti. Palla dentro di Di Lorenzo per Simeone che che calcia con il destro ma viene murato sulla respinta si avventa Politano che viene atterrato in area per l’arbitro non ci sono dubbi e assegna il calcio di rigore per il Napoli, dal dischetto si presenta Kvaratshelia che mette a sedere Vasquez e porta gli azzurri in vantaggio Quarta rete stagionale per il georgiano. Il Napoli trovato il vantaggio sembra essersi rilassato e l’Empoli che complice la stanchezza non riesce più a coprire gli spazi come nella prima frazione e il Napoli quasi ne approfitta con McTominay che sfiora il raddoppio. Nel quarto d’ora finale spazio per Neres al posto dell’autore del gol Kvaratshelia. Nella parte finale della gara succede veramente tanto con la fatica post pausa nazionali che inizia a farsi sentire. Il Napoli difende questo prezioso vantaggio inserendo anche Mazzocchi per uno sfinito Politano. Dopo 6 di recupero arriva il triplice fischio che sancisce la vittoria di misura del Napoli che allunga in vetta alla classifica nonostante una vittoria sofferta per un Napoli che segue le orme del suo allenatore nel riuscire a portare a casa il risultato.

TABELLINO EMPOLI-NAPOLI