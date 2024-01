Il Napoli si gioca la supercoppa nella finale con l'Inter a Riyadh

A Riyadh il Napoli si prepara a sfidare l’Inter nella finale di Supercoppa che vale un pezzo importante della stagione degli azzurri: sfida insolita tra le due squadre in palio per la prima volta la Supercoppa. Pochi dubbi per Mazzarri che dovrebbe riproporre lo stesso modulo e gli stessi uomini che hanno battuto la Fiorentina nella semifinale di giovedì. I nerazzurri appaiono favoriti ma Mazzarri tiene alta l’asticella sottolineando di essere ancora i campioni d’Italia in carica.

Finale inedita

Napoli e Inter per la prima volta nella loro storia a contendersi il titolo che una volta vedeva confrontarsi la vincente dello scudetto e quella della Coppa Italia e che quest’anno per la prima volta ha deciso le due finaliste dopo un mini torneo in cui Fiorentina e Lazio sono state battute con lo stesso netto punteggio (3-0). L’esito delle due semifinali ha restituito i meriti proprio alla formula originaria. Le trionfatrici delle due competizioni nazionali andranno a misurarsi per la Supercoppa nazionale.

Una partita che vale una stagione

Battere l’Inter di Simone Inzaghi separa il Napoli dalla conquista di un trofeo che cambierebbe il sapore a una stagione che per adesso sa soltanto voltarsi indietro per rivedere una squadra bellissima, ma ormai irrecuperabile, dominare un campionato, quello dello scorso anno, che invece adesso vede proprio i nerazzurri guidare una classifica in cui solo la Juventus sembra reggere il passo di Lautaro e compagni

Le scelte di Mazzarri

Contro i viola l’impiego di Mazzocchi e Mario Rui esterni e con Di Lorenzo chiamato a fare il terzo centrale, il Napoli ha recuperato un po’ di copertura sulle corsie laterali e nella propria trequarti. Con l’Inter, qualora Mazzarri dovesse riproporre lo stesso schema tattico, il Napoli dovrebbe portare a un livello ancora superiore la capacità di tenuta e di concentrazione, vista la spinta sulle fasce proprio dei rispettivi terzini interisti. È ipotizzabile, quindi, un copione tattico che veda l’Inter più propositiva e intraprendente e il Napoli più accorto e pronto a sfruttare le ripartenze.