Il Napoli si avvicina ad Adeyemi, Il Borussia Dortmund cerca il suo sostituto per lasciarlo partire

Dopo le complicanze negli ultimi giorni con il Manchester United, il Napoli ha intensificato i contatti con il Borussia Dortmund per l’acquisto di Kevin Adeyemi. Per l’attaccante tedesco del Borussia Dortmund già in passato il club azzurro si era già mosso e ora il direttore sportivo Manna avrebbe riallacciato il contatto con il padre del calciatore, per provare a convincerlo a trasferirsi a gennaio. La società chiede 40 milioni di Euro.

Il Borussia apre alla cessione ma cerca un sostituto

Si delinea la strada per poter chiudere l’operazione con la società tedesca che apre alla cessione di Adeyemi, ma nel frattempo cerca prima un sostituto individuato in Kevin Schade del Brentford. La trattativa procede spedita, con la società azzurra che spinge forte per un trasferimento già in questa sessione di mercato, il giocatore vorrebbe invece trasferirsi solo in estate, trattativa che potrebbe sbloccarsi in questi giorni, il Napoli ci prova.