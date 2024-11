Il Napoli sfida l’Inter per restare in vetta, confermato Gilmour

Il Napoli capolista va San Siro per restare in vetta alla classifica. Il grande ex Conte sceglie ancora Gilmour a centrocampo (Lobotka è in panchina), tridente con Politano, l’ex Lukaku e Kvaratskhelia. Inzaghi ritrova Acerbi dietro e sceglie Dumfries sulla destra. Davanti Lautaro-Thuram.

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte