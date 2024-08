Dopo la fumata grigia nell’incontro tra il Ds Manna e i dirigenti del Chelsea, il Napoli ha deciso di rilanciare e offrire una nuova offerta per Lukaku, mettendo sul piatto un’offerta da 30 milioni per l’acquisto dell’attaccante belga dilazionata in vari pagamenti, si aspetta la risposta della società londinese che poterebbe finalmente cedere data anche la sua estrema condizione di rosa e mercato e far arrivare finalmente alla corte di Conte il suo desiderio di mercato.

Il Napoli prova l’affondo decisivo

Offerta da parte del club di De Laurentiis di circa 30 milioni di euro per un’operazione a titolo definitivo con pagamenti piuttosto lunghi per via della mancanza di una certezza in merito alla cessione (o eventuale) di Osimhen. Proposta economica dunque migliorata da parte del Napoli, con i Blues che possono scegliere tra bonus o percentuale sulla futura rivendita come “opzione” da aggiungere all’offerta economica