Il calcio Napoli guarda al futuro e ingaggia il figlio di Edison Cavani, Lucas, figlio del “Matador” che per anni ha fatto sognare i tifosi azzurri. Classe 2013, il giovanissimo – 10 anni appena – è una promessa del calcio.

Il Napoli ingaggia il figlio di Cavani

Lucas ha fatto il salto dalla scuola calcio Petrarca alla squadra partenopea. Già da un paio d’anni è sotto i riflettori per le sue straordinarie e precoci abilità tecniche. Sui social sono diventate virali in poco tempo alcune giocate del mini-talento urugaiano. E così il settore giovanile del Napoli lo ha sottoposto a tre provini, fino al contratto finale con il club azzurro. Un futuro che, salvo intoppi, è assicurato.

Il commento tecnico

A parlarne è stato anche il suo allenatore (e presidente), Rossano Vettosi: “Abbiamo cercato di evitare di pubblicizzare la cosa per ovvi motivi – le parole raccolte da Il Mattino -. Ma Lucas non ha mai sentito il peso del suo cognome. Ha un carattere d’oro, si diverte a giocare. La somiglianza con il papà, devo ammettere, è impressionante. Non posso negarlo. Ha una corsa elegante e stilosa e movenze che ricordano molto il Matador”.