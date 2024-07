Dopo l’ottima prestazione in amichevole di ieri sera con la vittoria per 4-0 con gli albanese del Egnatia. Esordio in maglia azzurra anche per Alessandro Buongiorno che oggi si presenta a stampa e tifosi in conferenza stampa alle ore 15. Conferenza che potrete seguire per intero sul nostro canale durante la puntata odierna di Club Napoli All News

Buongiorno si presenta a stampa e tifosi

Alessandro Buongiorno, arrivato dal Torino, è stato il grande colpo del Napoli in questo primo scorcio del mercato alla quale Conte affiderà le chiavi della difesa per rivoluzionare il reparto. Il difensore azzurro verrà presentato oggi a stampa e tifosi in quel di Castel di Sangro: appuntamento per le ore 15.