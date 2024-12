Il Napoli prepara la vendetta con la Lazio e la riconquista della vetta

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, il Napoli prepara la rivincita con la Lazio per il posticipo di domenica sera alle 20:45 al Maradona. Eliminazione che portato qualche malumore e qualche dubbio su quel che è stata la gestione degli ottavi di Antonio Conte che ha dato spazio a tutte le riserve preservando le energie e i minuti dei titolari che scenderanno regolarmente in campo nella gara di domani, che per il Napoli, ha sia il valore di un pronto riscatto nei confronti della Lazio, sia una vittoria che permetterebbe al Napoli di ritornare in vetta alla classifica, dopo che l’Atalanta con la vittoria nell’anticipo con il Milan ha scalzato gli azzurri al primo posto e rispondere alla vittoria dell’Inter vittorioso con il Parma per 3-1.

Ora tocca ai titolari per tornare in vetta

Conte schiera la stessa formazione che ha battuto la settimana scorsa il Torino, con il ritorno del tridente Politano, Lukaku e Kvaratskhelia, Lobotka ritorna in regia con McTominay e Anguissa al suo fianca. Solida linea difensiva composta dalla solida coppia Rrahamani e Buongiorno sulle fasce Di Lorenzo e Olivera. Cambi, rispetto alla sfida di coppa, previsti anche per Baroni: in difesa torna il duo Gila-Romagnoli e soprattutto si rivede Nuno Tavares a sinistra, mentre in attacco Castellanos sarà il punto di riferimento