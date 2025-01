Il Napoli non si ferma più, Atalanta battuta 2-3 e ora è giusto sognare

Il Napoli vince 2-3 una partita spettacolare in casa dell’Atalanta e allunga in classifica dando una enorme prova di forza che ora lascia sognare i tifosi azzurri. Retegui porta avanti la Dea, Politano la pareggia e McTominay la ribalta prima dell’intervallo. Nella ripresa il gran gol di Lookman che vale il 2-2, poi Lukaku di testa fissa il risultato regalando a Conte la sesta vittoria consecutiva.

Atalanta-Napoli 2-3

Primo tempo

Avvio di gara favorevole alla Dea che nonostante non riesca a creare veri e propri pericoli alla difesa azzurra appare aver approcciato meglio alla partita, con il Napoli in difficoltà soprattutto nella zona centrale del campo. Si fa vedere anche il Napoli 12′ che riparte bene e sviluppa da sinistra a destra, trovando Politano che punta l’uomo, si accentra e calcia di sinistro dal limite: palla a lato. L’Atalanta fa girare bene la palla al limite e alla fine trova l’imbucata in area: dopo un rimpallo il pallone finisce sul sinistro di Retegui, che fulmina Meret con un gran tiro sotto al sette alla destra del portiere e porta la Dea in vantaggio. Il Napoli subito il colpo trova la forza ed il coraggio delle grandi squadre e reagisce pareggiando prima la gara con Politano che da destra si era spostato a sinistra: stop e mancino fortissimo sotto alla traversa, da posizione non semplicissima che trafigge Carnesecchi per il pareggio degli azzurri. Il Napoli continua a trovare sempre più convinzione che viene premiata al 40° con McTominay che riceve da Anguissa un cioccolatino da scartare, lo scozzese apre il piatto e non fallisce. Primo tempo che finisce con le squadre che vanno al riposo con il Napoli in vantaggio 1-2.

Secondo tempo

Supremazia territoriale nei primi minuti della Dea che non riesce però a pungere dalle parti di Meret fino al 10’ quando Lookman si ritrova in modo fortuito in area il pallone e supera con il sinistro il portiere azzurro (2-2). Insiste la squadra neroazzura che sfiora il contro sorpasso con Samardzic, ma è attento Meret sul primo palo a deviare in angolo. Doppio cambio per Gasperini che inserisce De Ketelaere e Zappacostq per Retegui e Ruggeri. Ed è proprio il neo entrato De Ketelaere a costringere Meret a distendersi alla sua sinistra per salvare il risultato. Cambio al 28’ anche per il Napoli con l’ingresso di Spinazzola per Neres. Gasperini modifica completamente il suo tridente con gli inserimenti di Pasalic e Zaniolo per Samardzic e Lookman per dare maggiore vitalità allattando. Ma a colpire nuovamente è il Napoli al 33’ con Lukaku che raccoglie il secondo assist della serata di Anguissa e supera di testa Carnesecchi per il 2-3. Dopo il vantaggio, dentro anche Mazzocchi per uno stremato Politano. La Dea risponde inserendo Brescianini per Scalvini, mentre Conte esaurisce l’ultimo slot con Simeone per Lukaku. Il Napoli gestisce bene nel finale e porta a casa tre punti preziosi.

Il tabellino

ATALANTA (3-4-1-2) – Carnesecchi; Scalvini (dall’83’ Brescianini), Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri (dal 68′ Zappacosta); Samardzic (dal 77′ Zaniolo); Retegui (dal 68′ De Ketelaere), Lookman (dal 77′ Pasalic). All.: Gasperini.

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano (dall’81’ Mazzocchi), Lukaku (dall’83’ Simeone), Neres (dal 73′ Spinazzola). All.: Conte.

MARCATORI: Retegui 16′, Politano 27′, McTominay 40′, Lookman 55, Lukaku 78′.

AMMONITI: Neres, Djimsiti, Ruggeri, Scalvini, Hien, McTominay.

ESPULSI: nessuno.

NOTE: recupero 1’+4′