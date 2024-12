Il Napoli grazie ad un gol di McTominay espugna Torino e resta in vetta alla classifica

Colpo esterno della capolista per un Napoli corsaro a Torino grazie ad una rete di McTominay nel primo tempo, ancora una vittoria di misura per gli uomini di Conte, la quarta stagionale per gli azzurri che restano in testa alla classifica a quota 32 punti.

Torino-Napoli 0-1

Primo tempo

Avvio di gara che vede le due squadre studiarsi, con il Napoli in possesso della palla cercando di trovare spazi tra le linee serrate del Torino, disposto con un 3-5-2 opponendo grande densità a centrocampo capeggiata dal nazionale Ricci. La prima grande occasione della gara però è granata, con Adams che di testa non approfitta di una disattenzione della difesa azzurra. Al 17′ si fa vedere anche il Napoli che ruba palla in zona pericolosa, complice una rivedibile costruzione dal basso, la palla arriva a Kvaratskhelia che rientra sul destro e cerca il secondo palo, ma il tiro del georgiano sbatte sui piedi di Lukaku che salva la difesa granata. Il Napoli alza i giri e sfiora il vantaggio con Kvaratskhelia che si distregga sulla sinistra e mette in mezzo un gran pallone per Lukaku che sfrutta i suoi centrimetri nella marcatura con Coco trova un gran con un colpo di tacco sulla quale Milinkovic-Savic si supera. Ancora protagonista il portiere serbo autore di un’altra grande parata sulla girata di testa di Kvara, terza grande occasione per un Napoli che dimostra sin da subito di non voler scendere a compromessi nella ricerca dei tre punti. Alla mezz’ora il Napoli passa in vantaggio con McTominay che con un gran sinistro trova la rete del vantaggio, dopo una grande percussione in area di Kvara che scarica per lo scozzese bravissimo nel coordinarsi in una frazione di secondo e a lasciar partire un bolide mancino sulla quale Milinkovic-Savic questa volta nulla può. Terza rete in campionato per il centrocampista scozzese, apparso anche in ombra nella prima mezz’ora azzurra, ma determinante nello sbloccare il parziale all’Olimpico. Il Torino reagisce però e sfiora per poco il pareggio con Coco che salva il Napoli non trovando la porta da pochi passa dopo un’azione confusa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, grande spavento per il Napoli.

Nei minuti finali della prima frazione il Napoli gestisce il pallone e amministra la situazione, andando al riposo meritatamente in vantaggio con una rete di McTominay.

Secondo tempo

Seconda frazione che vede il Napoli avere molti più spazi, con il Torino che non può accontentarsi di stare basso dato lo svantaggio. Ci provano prima Lukaku e poi Politano ma il parziale resta invariato. Episodio dubbio al 57′ per un tocco di mano in area di Linetty, ma dopo un breve check il rigore viene negato agli azzurri. Al 64′ il Napoli sfiora il raddoppio con Politano che va via sulla destra e mette in mezzo un gran cross sulla quale Olivera svetta più in alto di tutti di testa trovando ancora una volta i guantoni di Milinkovic-Savic autore della terza grande parata della sua partita. Da sottolineare le grandi prestazioni di Lobotka e Anguissa tornati in modalità scudetto. Ancora nessuna cambio per Conte. Non si arrende il Torino che cerca una timida reazione alzando il baricentro alla ricerca del pareggio, il Napoli sembra arrancare non riuscendo più ad avere la giusta gestione del pallone. Conte occorre subito ai cambi modificando lo scacchiere azzurro con Spinazzola al posto di uno sfinito Politano passando ad un velato 5-3-2. Cambio difensivo per il Napoli che cerca di mantenere il vantaggio nei minuti finali. Si fa rivedere il Napoli che con tre passaggi verticalizza portando Lukaku al tiro sulla quale Coco fa buona guardia. Conte concede dieci minuti anche a Neres al posto di un Kvaratskhelia autore di una prestazione soprattutto nel primo tempo. Il Napoli abbassa i ritmi della partita cercando per lo più di appoggiarsi su Lukaku per tenere il pallone lontano dall’area azzurra. Al 86′ dentro anche Simeone e Folorunsho per Lukaku e un grande Anguissa però ammonito. Nei secondi finali grande azione personale di Simeone che va via alla difesa granata, il portiere granata allarga la sua collezione di grande parate, c’è tempo anche per un gol annullato a Neres per fuorigioco, dopo l’ennesima mischia finale arriva il triplice fischio finale per una fondamentale vittoria del Napoli a Torino, grazie ad una rete di McTominay che lascia gli azzurri in vetta alla classifica.

Tabellino

Torino (3-5-2):Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina(29′ st Sosa); Pedersen (1′ st Lazaro), Ricci, Linetty(17′ st Vlasic), Gineitis, Vojvoda(29′ st Karamoh); Sanabria (17′ st Njie), Adams. A disp:Donnarumma, Paleari, Balcot, Maripan, Ciammaglichella, Dembelè, Tameze. All. Vanoli

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa (41′ st Folorunsho), Lobotka, McTominay; Politano (29′ st Spinazzola), Lukaku (41′ st Simeone), Kvaratskhelia (34′ st Neres). A disp. Contini, Caprile, Juan Jesus, Gilmour, Marin, Zerbin, Ngonge, Raspadori. All. Conte.

Marcatore: 30′ pt McTominay (N)