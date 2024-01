Il club azzurro ha trovato l’accordo, accettando le condizioni del Bournemouth. Per il giocatore prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Visite la prossima settimana. Con l’arrivo di Traore si chiude definitivamente la pista Samardzic

Napoli-Traoré, accordo trovato.

Il club azzurro ha accettato le condizioni del Bournemouth per l’ex Empoli e Sassuolo, ora vicinissimo al suo ritorno in Italia. Arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. In caso di mancato riscatto, il Napoli dovrà pagare una determinata cifra per il prestito. Nonostante la chiusura imminente, Traoré non sosterrà le visite nella giornata di sabato 13 gennaio ma la settimana successiva: non riuscirà quindi a partire per l’Arabia per la Supercoppa italiana, con la prima semifinale (Napoli-Fiorentina) in programma il 18 gennaio.

I numeri di Traoré

In questa stagione, Hamed Junior Traoré non ha trovato molto spazio con il Bournemouth: in Premier League sono soltanto 44 i minuti giocati. In Carabao Cup, invece, il classe 2000 ha giocato 137 minuti e ha segnato anche una rete. In totale quest’anno ha collezionato 6 presenze e 1 gol per un totale di 181′ giocati.

Con Traoré sfuma definitivamente Samardzic

Da ricordare che la pista per Traoré era alternativa a quella che avrebbe portato a Samardzic, altro nome seguito in questo mercato invernale. L’accordo raggiunto col Bournemouth, quindi, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe chiudere definitivamente la porta all’arrivo del giocatore dell’Udinese.