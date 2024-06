Il Napoli continua il forcing per portare Alessandro Buongiorno alla corte di Antonio Conte. Il forte difensore impegnato con la nazionale agli europei, è da tempo un nome sul taccuino azzurro, con la società che adesso inizia a fare sul serio con una prima offerta formulata alla società di Urbano Caino, che spera di massimizzare la vendita con la speranza che possa innescarsi un’asta per massimizzare la cessione.

Il Napoli offre 35 milioni, si può chiudere dopo l’europeo

Offerta da parte del Napoli al Torino per Alessandro Buongiorno. Il difensore granata, impegnato agli Europei con la nazionale di Luciano Spalletti, è uno dei nomi che gli azzurri sondano da tempo per rinforzare il reparto difensivo. L’offerta da parte del club campano è di 30 milioni di euro più 5 di bonus. La richiesta del Torino è di 35 milioni di euro di parte fissa più bonus. Contatti continui tra i due club per cercare di sbloccare la situazione e arrivare a un accordo