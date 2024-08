Romelu Lukaku è sempre più vicino a diventare un calciatore del Napoli. Nella giornata di venerdì 23 agosto il club di De Laurentiis ha presentato una nuova offerta al Chelsea: 30 milioni di euro e il 30% sulla futura rivendita, con i Blues che hanno accettato la proposta. Le parti sono al lavoro per finalizzare il contratto di Lukaku, che guadagnerà 8 milioni di euro più bonus per tre anni, 12 lordi con il decreto crescita. Poi verrà organizzato il viaggio del belga in Italia: Conte lo aspetta. E dovrebbe essere anche la settimana di Mctominay e un indizio di mercato porta anche a Gilmour, con il Brighton che ha già il suo sostituto.

McTominay ai dettagli, il Brighton pronto al via libera per Gilmour

Lukaku è atteso in città per le visite mediche, Scott McTominay sta trattando la buonuscita con il Manchester United prima di arrivare anche lui a Napoli. L’accordo tra club si è concluso per 25 milioni di euro più bonus. Resta solo l’altro centrocampista – chiesto esplicitamente da Conte – per completare il mercato: Billy Gilmour. L’accordo verbale con il Brighton che ha già trovato il sostituto con l’arrivo o O’Riley