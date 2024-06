Il Napoli accellera sempre di più per Alessandro Buongiorno finito nei radar del Napoli che vuole investire sul forte centrale della nazionale per avviare la ricostruzione del reparto difensivo. Il Torino sembra non voler mollare ma il presidente Adl è pronto ad un ingente investimento per dare a Conte il primo rinforzo per la retroguardia

De Laurentiis pronto a mettere 35 milioni sul piatto

Buongiorno classe ‘99 della formazione granata, sarà uno dei protagonisti dell’Italia agli Europei, è uno dei pallini fissi di Conte, che non aspetta altro che averlo a disposizione nel suo reparto arretrato. Ma per parlare di trattativa vera e propria, al di là dei contatti tra le parti, bisogna cominciare la negoziazione con il patron dei granata Urbano Cairo. Il presidente del Torino continua a non scendere sotto la valutazione di 40 milioni di euro, forte anche dell’interesse mostrato da parte di Inter, Milan e di alcuni club di Premier League – Tottenham in testa – che rischiano di generare un effetto asta gradito dalle parti del capoluogo piemontese. Aurelio De Laurentiis è convinto di avere un ottimo budget a disposizione, vista la possibilità di reinvestire una parte importante dell’ormai sicura cessione di Osimhen tra PSG e Inghilterra. La vetrina degli Europei può aumentare la concorrenza estera – oltre che il valore stesso del giocatore -: motivo per il quale De Laurentiis desidera premere il pedale sull’acceleratore e dare una decisa sterzata all’operazione.