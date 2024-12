Il Napoli 2.0 non convince, ko 3-1 con la Lazio e addio alla Coppa Italia

Il Napoli cade malamente all’Olimpico contro una Lazio che stacca il pass per i quarti grazie alla tripletta di Noslin che estromette la capolista del campionato che saluta la coppa. Inutile nel primo tempo il gol del pareggio di Simeone che mostra nelle alternative una gran differenza rispetto alle prime linee, horror Rafa Marin e Juan Jesus, male anche Gilmour e Folorunsho, si salvano Neres mvp degli azzurri e il Cholito, domenica la rivincita nella sfida di campionato con una Lazio che attende ai quarti la vincente tra Inter e Udinese.

Lazio-Napoli 3-1

Conte opta per un turnover totale svuotando completamente la panchina, Caprile tra i pali, Linea difensiva composta dalla coppia Rafa Marin e Juan Jesus, sulle fasce Spinazzola sulla sinistra e Zerbin nell’inedita posizione di terzino destro. Gilmour e Folorunsho come diga di centrocampo a supporto del tridente di trequartisti formato da Neres, Raspadori e Ngonge, il Cholito Simeone vertice d’attacco.

Primo tempo

Avvio di gara che vede la Lazio protagonista con il Napoli arroccato nella propria metà campo, alla prima disattenzione la Lazio punge con Zaccagni imbecca Pedro verso la porta, l’attaccante spagnolo anticipa Caprile che lo atterra, per l’arbitro non ci sono dubbi e decreta il calcio di rigore, dal dischetto si presenta Zaccagni ma il portiere azzurro si allunga alla sua destra e salva il Napoli. L’inerzia della gara sembra favorire gli azzurri, che peccano però di una grossa disattenzione su un calcio d’angolo e concedono a Noslin la più facile delle reti. Il Napoli non ci sta alla rete subita e reagisce subito con gran carattere trovando la rete del pareggio con Simeone che trova la zampata vincente su una palla vagante lasciata da Mandas sul pericoloso mancino di Neres. Il Napoli però continua a soffrire soprattutto in zona difensiva con l’ennesima disattenzione che costa subito la rete del sorpasso della Lazio ancora con Noslin che trova la rete del 2-1. Finale di primo tempo infuocato con il Napoli che sfiora nuovamente la rete del raddoppio con Simeone che trova la girata di sinistro ma Mandas para. Finisce un primo tempo con la Lazio in vantaggio grazie alla doppietta di Noslin, per gli azzurri in rete Simeone.

Secondo tempo

Ripresa che si apre nel peggior modo possibile per il Napoli, con la Lazio che cala subito il tris ancora con Noslin che firma la tripletta di testa, ancora in bambola la difesa con Spinazzola che perde completamente l’uomo e lascia libero l’uomo sul secondo palo. Con la terza rete si spengono le velleità e il ritmo della partita, con la Lazio che si limita a gestire il doppio vantaggio, al Napoli sembra non tanto interessare la rimonta con Conte che concede minuti alle sue alternative. Primi cambi per il Napoli soltanto al 72′ con Politano, McTominay e Di Lorenzo per Ngonge, Folorunsho e Zerbin. Succede poco altro nella parte finale della gara con la Lazio che sfiora il poker in più occasioni. Dopo 4 di recupero arriva il triplice fischio che sancisce l’eliminazione per il Napoli dalla Coppa Italia agli ottavi di Finale per il terzo anno consecutivo.

Tabellino

LAZIO-NAPOLI 3-1

Marcatori: 32′ Noslin, 36′ Simeone, 41′ Noslin, 50′ Noslin

LAZIO (4-3-3) – Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Hysaj; Dele-Bashiru (73′ Castrovilli), Rovella; Tchaouna, Pedro (60′ Guendouzi), Zaccagni (60′ Isaksen); Noslin (90+2′ Marusic). All. Baroni

NAPOLI (4-2-3-1) – Caprile; Zerbin (72′ Di Lorenzo), Juan Jesus, Rafa Marin, Spinazzola; Gilmour, Folorunsho (72′ McTominay); Neres, Raspadori (85′ Lobotka), Ngonge (72′ Politano); Simeone (78′ Lukaku). All. Conte

Ammoniti: Marin, Neres (N), Zaccagni, Hysaj (L)