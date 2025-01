Cambio ai vertici amministrativi del gruppo Trevi, colosso delle costruzioni noto a livello internazionale. Durante la riunione di ieri, martedì 14 gennaio, del consiglio di amministrazione, presieduta da Paolo Besozzi, è stato nominato Vincenzo Auciello come nuovo dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, con effetto immediato e con il parere favorevole del collegio sindacale.

Il manager giuglianese Vincenzo Auciello nuovo dirigente di uno dei gruppi più importanti d’Italia

In una nota ufficiale, il consiglio di amministrazione ha espresso il proprio ringraziamento al dottor Massimo Sala, predecessore di Auciello, per il prezioso lavoro svolto e per aver garantito un periodo di affiancamento volto a facilitare la transizione.

La nomina di Auciello è stata accolta con entusiasmo dall’azienda. Il nuovo dirigente si è unito al gruppo Trevi con il ruolo di Group CFO e Investor Relator, portando con sé un bagaglio di oltre un decennio di esperienza in importanti realtà industriali. Auciello ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, sia in Italia che all’estero, lavorando con società caratterizzate da attività a commessa. Più recentemente, ha svolto il ruolo di Group CFO in un’importante azienda operante nei mercati marittimi ed energetici.