Questa sera le ragazze della Giugliano Women si sfideranno contro quelle della Pegaso per guadagnarsi il posto in finale di Coppa Italia.

Il Match si sarebbe dovuto disputare in casa gialloblu presso lo stadio Comunare Alberto De Cristofaro di Giugliano. Secondo quanto riporta la società giuglianese con un comunicato di questa mattina, però, la partita non si svolgerà più presso il complesso sportivo di Casacelle bensì a Lusciano. Nella nota si legge: “ Siamo rammaricati di comunicare che la partita non si giocherà più nel campo di via Epitaffio nonostante l’autorizzazione e il patrocinio rilasciatoci dal Comune di Giugliano nella persona del Sindaco Nicola Pirozzi il quale ci ha garantito l’utilizzo del campo così come previsto dalla convenzione sull’utilizzo dell’impianto sportivo.” Secondo quanto riportato dal comunicato della Giugliano Women, sarebbero venuti meno degli accordi, così in mattinata è arrivata la comunicazione del cambio di location.

Intanto le tigrotte si preparano per un match importante che potrebbe valere un posto in finale di Coppa Italia. La squadra è inoltre a lavoro per la ripresa del campionato dopo la pausa natalizia e mantenere il primo posto in classifica.

Comunicato Giugliano Women:

Era tutto pronto per il match di Coppa Italia delle ragazze del Giugliano Women, squadra femminile che rappresenta la città di Giugliano, previsto per il 3 gennaio da disputare nello stadio di Casa Alberto De Cristofaro. Siamo rammaricati di comunicare che la partita non si giocherà più nel campo di via Epitaffio nonostante l’autorizzazione e il patrocinio rilasciatoci dal Comune di Giugliano nella persona del Sindaco Nicola Pirozzi il quale ci ha garantito l’utilizzo del campo così come previsto dalla convenzione sull’utilizzo dell’impianto sportivo. La società sportiva femminile, rappresentata dal presidente dal Dott. Mario Grimaldi, ha appreso solo in serata che la società Sportiva del Giugliano Calcio rappresentata dalla famiglia Mazzamauro, non ha voluto aprire le porte dell’impianto alla Giugliano Women. Il caso ci lascia perplessi dal momento che non siamo a conoscenza delle reali motivazioni di tale chiusura dopo l’accordo. La questione avrebbe anche potuto far perdere a tavolino una partita molto impronte che vale il titolo di Coppa Italia. A tale proposito ringraziamo la Pegaso, squadra avversaria che con sportività, comprensione e lealtà ha accettato il cambio campo. Il match, quindi, si giocherà presso lo stadio Comunale di Lusciano lasciandoci ancora una volta fuori le mura di casa e senza una reale motivazione. A testa alta e con la voglia di farci valere, le ragazze della Giugliano Women affronteranno questa sfida con la solita grinta e passione che le ha contraddistinte sempre e che le ha portate in vetta alla classifica di campionato.