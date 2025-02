Giugliano Show al De Cristofaro 5-2 al Latina e si rilancia prepotentemente in zona Playoff

Il Giugliano diverte e si diverte sfoderando la migliore prestazione stagionale battendo sonoramente il Latina 5-2 nell’anticipo del 27° turno. Aprono i conti nel primo tempo Padula e Del Sole, arrotondano il risultato le reti di Peluso, D’Agostino e Nepi, inutile la doppietta di Petermann per i pontini. Terza successo consecutivo per il Giugliano che si rilancia prepotentemente in zona Playoff a quota 40 punti che fanno ben sperare in un girone C sempre più incerto ed equilibrato. Scivola in zona playout i Latina fermo a 29 punti.

Giugliano-Latina 5-2

Bertotto conferma quasi tutta la formazione vincente nell’ultima uscita con l’Altamura. Tra i pali il solito Russo, difesa composta dalla coppia centrale Caldore e Solcia con Valdesi e La Vardera sulle corsie laterali. Linea mediana che vede Celeghin in cabina di regia con De Rosa e il Match winner Peluso. Tridente composto da Del Sole e Njambè che sostituisce Balde a supporto a Padula a centro dell’attacco.

Primo tempo

Partita che dopo una breve parentesi di studio tra le squadre si sblocca già al minuto 11 con il Giugliano che passa in vantaggio con Padula, che raccoglie uno splendido cross dalla sinistra di Njambè sulla quale l’attaccante scuola Torino non sbaglia e porta i tigrotti in vantaggio. Terza rete stagionale per l’attaccante classe 2004. Si vede anche il Latina e il Giugliano trema con la clamorosa traversa di Improta che da 20 metri fa gridare i nerazzurri al gol. Nel finale di primo tempo il Giugliano continua a spingere e trova il raddoppio con Del Sole che va via in campo aperto e freddo davanti a Zacchi per il raddoppio dei tigrotti per il più classico dei gol dell’ex. Finisce il primo tempo con il Giugliano avanti di due reti.

Secondo tempo

Nella ripresa il Giugliano tranquillo del doppio vantaggio si libera e mette in atto la miglior prestazione della stagione. Al 60′ i gialloblù calano il tris con Peluso che finalizza al meglio una grande azione in transizione degli uomini di Bertotto che calano il tris all’ora di gioco. Secondo gol consecutivo per il prodotto del settore giovanile del Napoli. Il Giugliano poterebbe arrotondare ulteriormente il punteggio ma al 62’ un ispirato Padula è fermato solo dal palo. Al 74’ Peluso ricambia l’assist a D’Agostino, permettendo a quest’ultimo di realizzare la sua marcatura personale.

Al 77’ c’è spazio per il gol della bandiera da parte dei nerazzurri con Petermann. Una soddisfazione abbastanza inutile visto che all’inizio del recupero arriva la cinquina del Giugliano con Nepi che servito da Demirovic trafigge ancora una volta il povero Zacchi.

Nelle ultime battute del match il Latina trova il definitivo 5-2 con l’argentino Berman, con l’arbitro che poi manda le due squadre negli spogliatoi

Tabellino Giugliano – Latina 5-2

Giugliano: Russo, La Vardera (57’ Oyewale), Solcia, Caldore, Valdesi, De Rosa (64’ Demirovic), Celeghin, Peluso, Njambe (57’ D’Agostino), Padula (64’ Nepi), Del Sole (76’ Masala). All. Bertotto

Latina: Zacchi, Crescenzo, Marenco, Motolese (46’ Ercolano), Improta, Petermann, Di Livio, Rapisarda (46’ Vola) Riccardi (79’ Segat), Ekuban, Mastroianni. All.: Boscaglia

Reti: 12’ Padula, 43’ Del Sole, 60’ Peluso, 74’ D’Agostino, 77’ Petermann (L), 90′ Nepi, 93′ Berman