Il Giugliano cala il tris a Picerno e ritorna alla vittoria 1-3 e vola al terzo posto

Il Giugliano, dopo 2 ko consecutivi con Turris e Crotone, batte a domicilio il Picerno e ritorna alla vittoria. La apre Giorgione, raddoppio Njambè, Bernardotto accorcia le distanze per i lucani, Baldè chiude la contesa nel secondo tempo. Momentaneo terzo posto per i tigrotti, che salgono a quota 20 punti.

Picerno-Giugliano 1-3

Il Giugliano, dopo due ko consecutivi, scende in campo allo Stadio Curcio per l’anticipo del turno infrasettimanale con il Picerno. Bertotto schiera Russo tra i pali; in difesa esordio dal primo minuto per il giovane Scaravilli sulla destra ed Oyewale sulla sinistra, solita coppia centrale con Solcia e Caldore, trio di centrocampo con Giorgione e capitan De Rosa ai lati di Maselli in mediana, trio d’attacco composto da Ciuferri, Padula e Njambè.

Primo tempo

Pronti, via, e il Giugliano passa subito in vantaggio: Oyewale dribbla in velocità addirittura 6 uomini e dà il via alla transizione offensiva che porta al destro di Giorgione, sicuramente non irresistibile, che Summa si fa passare tra le gambe per sbloccare subito la gara. Splendido avvio di partita da parte dei tigrotti, che sfiorano anche il raddoppio due minuti più tardi con il destro a giro di De Rosa che scheggia la traversa. Al 23′ arriva però il meritato raddoppio con un pallone recuperato da De Rosa al limite dell’area, che serve Njambe, che con il destro la mette dritta all’incrocio dei pali, sulla quale Somma nulla può per lo 0-2 Giugliano. Continua lo splendido primo tempo degli uomini di Bertotto, con Giorgione che cerca la doppietta con un gran destro dai 25 metri, sulla quale Somma ci mette i guanti. Nella parte finale del primo tempo, però, sono i clamorosi errori dell’arbitro a farla da padrone, assegnando prima il gol di Bernardotto che riapre la partita, nonostante un contatto più che dubbio su Solcia, e poi annulla in maniera ancor più clamorosa il tris del Giugliano, con Somma autore di un’altra papera, facendosi sfuggire il pallone di mano e lasciando a Padula la porta completamente sguarnita, ma l’arbitro annulla per un presunto fallo sul portiere. Nei secondi finali, il Giugliano sfiora ancora una volta la terza rete, ancora con De Rosa, che non finalizza al meglio una splendida iniziativa di Njambè sulla destra. Finisce così il primo parziale con il Giugliano in vantaggio e autore di un gran primo tempo.

Secondo tempo

Nella ripresa, il ritmo della partita si abbassa, con il Giugliano che cerca di amministrare il vantaggio, pronto a colpire in ripartenza, con il Picerno che attacca a testa bassa alla ricerca del pareggio. 56′ Occasione per il Picerno! Il tiro di Esposito chiama al grande intervento Russo. Primi cambi per Bertotto, che inserisce prima Baldè per Padula e poi Acella per Maselli. Al 78′ arriva finalmente la rete che molto probabilmente chiude la contesa: Baldè, che riceve un gran cross da calcio d’angolo di Giorgione, deposita in rete. Nel finale, il gioco diventa sempre più spezzettato, con i tigrotti che amministrano il vantaggio fino al triplice fischio, che sancisce il ritorno alla vittoria dopo due ko per il Giugliano, che vola a quota 20 punti, trovando la sesta vittoria stagionale.

Il tabellino

Reti: al 38′ pt Bernardotto G. (Picerno); al 2′ pt Giorgione C. (Giugliano); al 23′ pt Njambe M. (Giugliano); al 34′ st Baldè I. (Giugliano).

PICERNO: Summa E. (Portiere), Pagliai G., Santi P., Gilli M., Guerra W., Franco D., De Ciancio R., Energe A., Esposito E., Petito F., Bernardotto G.. A disposizione: Allegretto A., Cardoni K., Cecere S., Graziani V., Merelli D. (Portiere), Pitarresi F., Ragone V., Santarcangelo A., Seck P. M., Vitali P., Volpicelli E.

GIUGLIANO: Russo D. (Portiere), Scaravilli A., Solcia D., Caldore M., Oyewale S., De Rosa R., Maselli S., Giorgione C., Ciuferri F., Padula C., Njambe M.. A disposizione: Acella C., Baldè I., Barosi D. (Portiere), Cuciniello T., D’Agostino G., De Francesco F., De Paoli A., Esposito G., Iardino E. (Portiere), Minelli A., Nuredini A., Peluso L., Valdesi A.