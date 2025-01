Il Giugliano cade nel derby con la Cavese 1-0, decide una rete di Sorrentino in apertura

Secondo tempo

Ripresa che si apre ancora con la Cavese a rendersi pericoloso, con il Giugliano costretto a rincorrere il pareggio e quindi lasciare spazio alle ripartenze in campo aperto degli aquilotti che al 53′ sfiorano il raddoppio con Fella che calcia di poco al lato dopo aver ricevuto un grande assist da Vitale. Il Giugliano sembra non riuscire a trovare la scossa, Bertotto cerca la scossa inserendo Masala per uno spaesato Ciuferri. Al 59′ il Giugliano prova ad avere una sistemazione a trazione anteriore passando al 4-2-3-1 inserendo Njambè e Ibou Baldè per Celeghin e D’Agostino, brutta prova per entrambi. Il ritmo della partita non è elevato, date anche le rigide condizioni, con le due squadre che combattono soprattutto nella zona centrale del campo con la Cavese che vuole mantenere il vantaggio e ripartire in contropiede. Mentre continua la brutta gara del Giugliano incapace di creare vere occasioni da gol e senza mai riuscire ad impensierire la retroguardia aquilotta. Bertotto prova il tutto per tutto inserendo anche De Paoli nel finale per Padula che ancora una volta non riesce ad incidere, rivendicando poco se non l’umile lavoro per la squadra. Ancora la Cavese ad andare vicino al raddoppio con Marranzino che mette a sedere Solcia e calcia sul secondo pallo ma Russo dice no e salva il Giugliano. Nel finale sussulto d’orgoglio del capitano De Rosa che sfiora il pareggio al 86′ con un gran destro che sfiora di poco il palo alla sinistra del portiere. L’arbitro sancisce 5′ prima di decretare il triplice fischio

Tabellino