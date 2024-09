La rete di Njambe nel primo tempo illude il Giugliano, che nella ripresa soccombe alle tre reti dell’Audace Cerignola e cade per 3-1 trovando il primo ko in campionato. Pugliesi in vetta alla classifica, Giugliano fermo a 5 punti. A segno l’ex Salvemini

Audace Cerignola-Giugliano 3-1

Il Giugliano di Bertotto dopo il pari con la Cavese, prova il colpo in casa dell’Audace Cerignola imbattuto in questo inizio di stagione. Poche le novità di formazione con l’allenatore che decide di affidarsi ancora una volta a Padula in attacco sostenuto da Ciuferri e Njambe nel tridente, per il Cerignola Mister Raffaele risponde con il grande ex Salvemini

Primo tempo

Avvio di gara favorevole ai gialloblu che cercano di portare la gara sui propri binari, riuscendo a trovare un buon possesso palla senza rischiare in fase difensiva. Al 22′ il Giugliano la sblocca con Njambe che servito dal limite dell’area lascia partire un destro diretto all’angolino basso per il vantaggio del Giugliano. Ci prova ancora Njambe al 32′ ma ii suo destro è la copia dell’azione che ha portato al gol ma questa volta Saracco che rifugia in calcio d’angolo. Nel finale di primo tempo, azione insistente da parte di Padula che fa a sportellate con Visentin, resiste alla marcatura a uomo dell’argentino e calcia. Il suo tiro termina però fuori bersaglio senza impensierire Saracco. Termina il primo tempo con il Giugliano avanti sul Cerignola per 1-0 grazie al gol di Njambe.

Secondo tempo

Come accaduto anche nella scorsa gara con l’Avellino, il Giugliano cala vistosamente nella ripresa non riuscendo a riprodurre la prestazione vista nel primo tempo e dopo 10 minuti della ripresa l’Audace Cerignola trova il pareggio Con il grande ex Salvemini insaccando in rete un azione sulla corsia sinistra di Russo. Il Giugliano sbanda e i pugliesi ne approfittano, prima Jallow spreca l’occasione per il vantaggio mettendola fuori. Appuntamento con il gol rimandato solo di qualche minuto, con l’Audace Cerignola che completa la rimonta proprio con Jallow che servito ancora una volta da Russo questa volta non sbaglia. Al minuto 81′ il Cerignola cala il tris con Tascone che lascia partire un mancino dai 25 metri senza grandi pretese, sulla quale Barosi si lascia sfuggire dalle mani per il definitivo 3-1. Dopo 5 di recupero arriva il triplice fischio l’Audace Cerignola batte il Giugliano per 3-1 e vola in vetta alla classifica. Primo ko stagionale per il Giugliano che resta fermo a 5 punti.

Tabellino

Audace Cerignola-Giugliano 3-1 (22′ Njambe, 55′ Salvemini, 67′ Jallow, 81′ Tascone)

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2) Saracco; Visentin, Gonnelli, Ligi (37’pt Bianchini); Coccia, Tascone (46’st Velasquez), Capomaggio, Sainz Maza (1’st Paolucci), Russo; Cuppone (9’st Jallow), Salvemini (46’st Gagliano). A disposizione: Greco, Fares, Ruggiero, Parigini, Tentardini, Romano, Lorusso, Iurilli, Carrozza, Di Dio. Allenatore: Raffaele.

GIUGLIANO (4-3-3) Barosi; Valdesi, Solcia, Caldore, La Vardera (35’st Minelli); De Rosa (16’st Celeghin), Maselli, Giorgione (35’st Balde); Ciuferri (42’st D’Agostino), Njambe, Padula (16’st De Paoli). A disposizione: Russo, Scaravilli, Acella, Celeghin, De Paoli, Masala, De Francesco, Minelli, Balde, Pluso, Nuredini, D’Agostino. Allenatore: Bertotto

Arbitro: Gianquinto di Parma