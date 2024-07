Sono stati comunicati oggi, giovedì 4 luglio, gli abbinamenti per la Coppa Italia Serie C Now. Per il Giugliano l’esordio stagionale arriva contro i lupi del Campobasso sabato 10 agosto alle ore 21, molisani che si riaffacciano al professionismo dopo una cavalcata storica in D.

Chi passa trova Casertana o Ternana

La vincente incontrerà una tra Ternana e Casertana nel secondo turno previsto per sabato 17 agosto». La gara (ed anche eventualmente quella del turno successivo) sarà ad eliminazione diretta: in caso di parità al 90esimo, si giocheranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno cui seguiranno, eventualmente, i calci di rigore.